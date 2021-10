Die US-Datenwoche starte mit den Auftragseingangszahlen, bevor am Dienstag der "ISM"-Bericht zur Unternehmensstimmung im Dienstleistungssektor folge. Im Zentrum stehe aber ganz klar der amerikanische Arbeitsmarktbericht am Freitag für September. In Asien dürfte der Fokus in China und Japan auf die noch ausstehenden Einkaufsmanagerberichte für September liegen.



ZITATE:



München (www.aktiencheck.de) - Kommende Woche stehen für die deutsche Industrie sowohl neue Daten zur Produktion wie auch zu den Auftragseingängen (für August) an, so Robert Greil, Chefstratege der Merck Finck A Quintet Private Bank."Die deutsche Industrie leidet derzeit zwar unter Engpässen bei manchen Zulieferteilen, letztendlich verschiebt sich die Produktion damit meist aber nur", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck sehe den Großteil der Engpässe als vorübergehend an, womit auch die Produktionsverschiebungen primär vorübergehender Natur sein sollten. Greil: "Dies dürfte die deutsche Wirtschaft primär im zweiten Halbjahr bremsen."Außerdem werde für Deutschland nächste Woche am Freitag die Handelsbilanz für August publiziert - sowie am Dienstag bereits, wie für Europa insgesamt und auch die USA, die finalen Einkaufsmanagerindices für September. Am Mittwoch würden die Einzelhandelsumsätze im Euroraum folgen.