Euronext Paris-Aktienkurs Engie-Aktie:

12,42 EUR +0,98% (16.11.2020, 16:40)



ISIN Engie-Aktie:

FR0010208488



WKN Engie-Aktie:

A0ER6Q



Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GZF



Euronext - Paris Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GSZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Engie-Aktie:

GDSZF



Kurzprofil Engie:



Die belgisch-französische Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) gehört zu den größten Energieversorgern (Stromerzeugungskapazität 31.12.2014: 81 Gigawatt; Stromerzeugung 2014: 328 Mrd. Kilowattstunden /(KWh); Gasabsatz 2014: 1.296 Mrd. KWh) in Europa. Wichtigste Märkte des Konzerns sind Frankreich und Belgien (EBITDA-Anteil 2014: 40%). Darüber hinaus ist der Konzern am weltweit zweitgrößten Umweltunternehmen SUEZ (33,7%) beteiligt. Größter Anteilseigner von Engie ist der französische Staat (Anteil: 33,3%). (16.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Engie-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Energiekonzerns Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) weiterhin zu kaufen.Die Eckdaten (EBITDA, bereinigtes EBIT) für das Q3 2020 (auf berichteter Basis: Rückgänge, organisch: Anstiege) hätten weitgehend den Analystenprognosen entsprochen. Die Covid-19-Pandemie habe die Ergebnisentwicklung erneut belastet (Q3 2020: -150 Mio. Euro y/y), aber deutlich geringer als in Q1-Q2 (-850 Mio. Euro y/y). Engie habe den Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2020 (impliziere Ergebnisrückgänge (EBITDA, bereinigtes EBIT) ggü. 2019) - trotz der erneuten staatlichen Lockdown-Maßnahmen in Frankreich/Belgien - wiederholt.Die Ausschüttungspolitik habe erneut eine Bestätigung erfahren. Als strategisches Vorhaben zeichne sich nach Meinung des Analysten "das Kopieren" der erfolgreichen Iberdrola-/Enel-Strategie (Konzentration vor allem auf Erneuerbare Energien und Netze) ab. Dabei sei ein erster Schritt - Verkauf eines 29,9%igen Suez-Anteils - nach Erachten des Analysten sehr erfolgreich vollzogen worden (Mittelzufluss: 3,4 Mrd. Euro, Buchgewinn vor Steuern: 1,8 Mrd. Euro). Diermeier habe seine Prognosen teilweise angehoben (u.a. berichtetes EPS 2020e: 0,88 (alt: 0,37) Euro; bereinigtes/berichtetes EPS 2021e: 0,96 (alt: 0,95) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Engie-Aktie weiterhin mit "kaufen". Das Kursziel werde von 12,60 Euro auf 13,10 Euro erhöht. (Analyse vom 16.11.2020)Börsenplätze Engie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Engie-Aktie:12,51 EUR +1,46% (16.11.2020, 15:44)