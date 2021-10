Das letzten Quartal des Jahres 2021 dürfte angesichts der Unsicherheiten, die durch die Energiepreisrallye ausgelöst worden seien, deren Geschwindigkeit und Ausdehnung unerwartet gewesen sei, unbeständig sein. Diese Preisentwicklung wecke bei Anlegern Zweifel in die weitere Entwicklung der Inflation, des Konsums und in die Haltung der Europäischen Zentralbank.



Der Anstieg der Inflation sei möglicherweise nicht nur eine vorübergehende Phase. Ein Teil davon könnte strukturell in der Wirtschaft verankert bleiben, während der Verbrauch und die Gewinnspannen der Unternehmen durch höhere Energierechnungen untergraben werden könnten.



Was die Zentralbanken betreffe, so könnte ihr moderater Ansatz durch den Anstieg der Energiepreise in Frage gestellt werden, sodass sie gezwungen seien, eine wachsamere Haltung einzunehmen, um die Inflationserwartungen einzudämmen und um den Eindruck einer unkontrollierten Inflation zu vermeiden - auch wenn eine Verschärfung der monetären Bedingungen das Inflationsproblem nicht von Grund auf lösen werde. (07.10.2021/ac/a/m)





Köln (www.aktiencheck.de) - Antonio Cavarero, Head of Investments bei Generali Insurance Asset Management, gibt einen aktuellen Ausblick auf die noch verbleibenden Monate in 2021, so die Experten von Generali Investments.Im Zentrum seiner Einschätzung stehe die aktuelle Energiepreisentwicklung, die das Wirtschaftswachstum nachhaltig beeinträchtigen könnte.