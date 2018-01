Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Brentölpreis konsolidiert unterhalb der Marke von 70 USD je Barrel, so die Analysten der Commerzbank.Das US-Energieministerium veröffentliche die offiziellen Lagerdaten heute Nachmittag. Solange die Rohöllagerbestände in den USA weiter so kräftig fallen würden, dürften sich die Marktteilnehmer in ihrer Meinung bestätigt fühlen, dass sich der Ölmarkt dank der Förderbeschränkung der OPEC und Russland und der robusten Nachfrage weiter einenge.Folglich bestehe seitens der spekulativen Finanzanleger auch noch kein Anlass, sich von den rekordhohen Netto-Long-Positionen zu trennen. Dies dürfte erst bei einem einsetzenden Lageraufbau erfolgen. Damit würden die Analysten im Laufe der kommenden Wochen rechnen, weil die Raffinerien wegen turnusmäßiger Wartungsarbeiten weniger Rohöl verarbeiten dürften. In China sei die Rohölverarbeitung im letzten Jahr laut Nationalem Statistikbüro um 5,8% auf ein Rekordniveau von 11,44 Mio. Barrel pro Tag gestiegen. Die augenscheinliche Ölnachfrage Chinas sei im letzten Jahr Bloomberg-Daten zufolge um 5,4% auf 10,95 Mio. Barrel pro Tag gestiegen. Sie bleibe damit hinter der Rohölverarbeitung zurück. China verarbeite also mehr Rohöl als für den Eigenbedarf benötigt, was sich in steigenden Netto-Exporten von Ölprodukten widerspiegele. (18.01.2018/ac/a/m)