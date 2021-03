12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Enel-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:

8,419 EUR +1,12% (23.03.2021, 16:24)



Borsa Italiana-Aktienkurs Enel-Aktie:

8,436 EUR +1,35% (23.03.2021, 16:34)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ESOCF



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (23.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) weiterhin zu kaufen.Im abgelaufenen Geschäftsjahr sei die Stromerzeugung von Enel nur leicht auf 87,6 TWh gefallen, wobei sich der Rückgang der konventionell-fossilen Stromproduktion und der Zubau bei erneuerbaren Energien fast die Waage gehalten hätten. Die Strompreise in Italien würden noch immer zu den höchsten in Kontinentaleuropa zählen, würden aber für die nächsten Jahre eine rückläufige Tendenz zeigen.Gleich im ersten Jahr nach der Ankündigung des EUR 190 Mrd. schweren Ausbauprogramms seien die Ausbaupläne aufgrund Pandemie bedingter Verzögerungen hinter den Ankündigungen zurückgeblieben. Das Management habe nun versprochen den Ausbau zu beschleunigen, um die ambitionierten Ziele im Auge zu behalten. Die Bruttopipeline sei seit Ankündigung des Investitionsprogramms bereits um 50% gestiegen, was die organische Wachstumsstärke von Enel unterstreiche und die Unabhängigkeit von Auktionen, die in letzter Zeit unter einem Preisverfall gelitten hätten, untermauere. Außerdem hoffe die Unternehmensleitung bei Investitionen in die Netzinfrastruktur vom europäischen Aufbauplan und einem potenziellen Entgegenkommen durch den Regulator zu profitieren.Enel sei gemeinsam mit Iberdrola und BP mit an Bord von VWs Plan, bis 2030 18.000 Stromtankstellen in Europa zu bauen und so die Infrastruktur für die ambitionierten Batterie- und Elektromobilitätspläne des deutschen Autobauers zur Verfügung zu stellen.Bei einem gleichbleibenden Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von EUR 17,9 Mrd. sei der Nettogewinn im Jahr 2020 um 9% im Jahresvergleich auf EUR 5,2 Mrd. gestiegen. Die Dividende für 2020 solle bei insgesamt EUR 0,358 je Aktie liegen.Enel habe nicht nur das größte Investitionsprogramm unter den europäischen Versorgern, sondern auch die Projektpipeline und organische Umsetzungsstärke zum Erreichen der ambitionierten Wachstumsziele. Beim operativen Ergebnis habe sich das Unternehmen die Latte höher als der Markt gelegt, was Überraschungspotenzial andeuten könnte. Enel sei jedenfalls gut gerüstet für den Wachstumspfad und sei nun auch im Team von VW beim Ausbau der Stromtankstellen.Helge Rechberger und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre "Kauf"-Empfehlung für die Enel-Aktie, senken aber ihr Kursziel auf EUR 9,30 (zuvor EUR 10,20) aufgrund einer Änderung in der Bewertungsmethodik (Änderung hin zu den Kennzahlen von Vergleichsunternehmen und weg von einem DCF-Modell), während die Konsens-Schätzungen weiterhin die Grundlage für ihr Kursziel bilden. (Analyse vom 23.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen