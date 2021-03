Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Enel-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Enel-Aktie:

8,067 EUR -1,21% (18.03.2021, 17:35)



Borsa Italiana-Aktienkurs Enel-Aktie:

8,064 EUR -1,20% (18.03.2021, 17:37)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ESOCF



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in 40 Ländern auf vier Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. (19.03.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Nasdaq OTC-Symbol: ESOCF) unter die Lupe.Enel habe mit den endgültigen Zahlen für 2020 die Markterwartungen unterm Strich leicht übertreffen können. Der Ausblick für 2021 sei bestätigt worden, ebenso die Garantiedividende. Die Pipeline sei voll und das Unternehmen ist auf Kurs, den Ausbau Erneuerbarer Energien zu beschleunigen.Während Enel Anfang März bereits vorläufige operative Zahlen im Rahmen der Erwartungen vorgelegt habe, hätten die endgültigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 doch noch eine kleine Überraschung gebracht: Der Nettogewinn von EUR 2,2 Mrd. habe dann doch über den Markterwartungen von EUR 2,1 Mrd. gelegen und die Dividende solle um 9% auf EUR 0,358 je Aktie angehoben werden, was einer Dividendenrendite von 4,4% entspreche.Die Pandemie habe einige Ausbauprojekte im letzten Jahr verzögert, da nicht die gesamte geplante Kapazität von 4 GW rechtzeitig habe fertiggestellt werden können. Das Management habe jedoch hohe Zuversicht gezeigt, die Bauleistung in diesem Jahr auf 5 GW erhöhen zu können und somit nicht nur Verspätungen aufzuholen, sondern insgesamt die Schlagzahl zu erhöhen, um das ambitionierte Zwischenziel für 2023 zu erreichen, nämlich den Ausbau der erneuerbaren Energien um satte 40%. Dabei sollten Auktionen gemieden werden, die aufgrund der starken Nachfrage unter Dumpingpreisen leiden würden. Zudem sollten die Netze weiter modernisiert werden, unterstützt durch den Europäischen Aufbauplan und mögliches Entgegenkommen durch den Regulator.Der Ergebnisausblick für 2021 sei bestätigt worden: Ein EBITDA von EUR 18,7 bis 19,3 Mrd. (Markterwartung: EUR 18,8 Mrd.) und ein Nettogewinn von EUR 5,4 bis 5,6 Mrd. (Markterwartung EUR 5,5 Mrd.) sowie eine Garantiedividende von EUR 0,38 je Aktie. Letztere entspreche derzeit einer Dividendenrendite für 2021 von 4,7%. Der Ansturm auf Erneuerbare Energieprojekte habe sich in den letzten Monaten weiter intensiviert, was zu einem weiteren Einbruch der Rentabilität solcher Anlagen geführt habe. Als einer der größten Spieler weltweit mit einem Projektpotenzial von 60 GW sehe sich Enel aber gut gerüstet, die Ziele gewinnbringend zu erreichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.