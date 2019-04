Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten nunmehr erneut zum Kauf der Endor-Aktie. Die Gaming-Aktie sei weiterhin völlig unentdeckt und dürfte weiteres Kurspotenzial von 50 oder gar 100% haben. Nicht auf Sicht von drei Wochen, aber auf Sicht von zwölf bis 18 Monaten bestimmt. (Analyse vom 02.04.2019)



Kurzprofil Endor AG:



Die Endor AG (ISIN: DE0005491666, WKN: 549166, Ticker-Symbol: E2N) entwickelt und vermarktet High-End-Lenkräder und Controller für Spielkonsolen und PCs. Als "Brainfactory" liegt der Fokus des Unternehmens im Kreativbereich. Produktentwicklung und Prototypenbau führt Endor in eigener Regie und gemeinsam mit spezialisierten Technologiepartnern vorwiegend in Deutschland durch ("Germaneering").



Unter der Marke Fanatec (www.fanatec.de) verkauft das Unternehmen seine Produkte über e-Commerce in erster Linie an Endkunden in Europa, USA, Kanada, Australien und Japan. Weiterhin verkauft Endor in Kooperation mit dem Vogel Verlag Fahrschulsimulatoren.



Die Endor AG, mit Sitz in Landshut, wurde 1997 gegründet und beschäftigt derzeit 51 Mitarbeiter. Im Konzern sind weltweit inkl. freier Mitarbeiter 69 Personen für Endor tätig. (02.04.2019/ac/a/nw)



