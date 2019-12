Tradegate-Aktienkurs Endeavour Mining-Aktie:

17,01 Euro -2,99% (03.12.2019, 11:39)



TSE-Aktienkurs Endeavour Mining-Aktie:

25,79 CAD +1,66% (02.12.2019)



ISIN Endeavour Mining-Aktie:

KYG3040R1589



WKN Endeavour Mining-Aktie:

A2ABF1



Ticker Symbol Endeavour Mining-Aktie Deutschland:

E5Y1



TSE-Ticker-Symbol Endeavour Mining-Aktie:

EDV



Kurzprofil Endeavour Mining Corp.:



Endeavour Mining Corp. (ISIN: KYG3040R1589, WKN: A2ABF1, Ticker Symbol: E5Y1, TSE-Ticker-Symbol: EDV) ist ein an der Toronto Stock Exchange gelistetes mittelgroßes Goldminen-Unternehmen mit Sitz in George Town, Grand Cayman.



Endeavour Mining betreibt in Westafrika 4 Minen (Elfenbeinküste, Mali und Ghana). (03.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Endeavour Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Goldminen-Betreibers Endeavour Mining Corp. (ISIN: KYG3040R1589, WKN: A2ABF1, Ticker Symbol: E5Y1, TSE-Euronext-Ticker-Symbol: EDV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wenn der Ausdruck "das Übernahmefieber grassiert" jemals zugetroffen habe, dann aktuell auf die Goldbranche. Hier reihe sich derzeit eine Akquisition an die nächste. Nachdem Kirkland Lake Gold vergangene Woche ein Übernahmeangebot für Detour Gold vorgelegt habe, sei am Tag darauf der Verkauf der Red Lake Mine von Newmont Goldcorp an Evolution Mining gefolgt. Diese Woche beginne mit zwei weiteren Übernahmen beziehungsweise Übernahmeangeboten.Gestern schon habe der chinesische Konzern Zijin Mining erklärt, dass man Continental Gold für annähernd 1,4 Milliarden Kanadische Dollar in Cash übernehmen wolle. Continental entwickle das Buritica Gold Projekt in Kolumbien. Das erste Gold solle im kommenden Jahr produziert werden. Das Projekt solle einmal in Produktion 250.000 Unzen jährlich produzieren - über einen Zeitraum von 14 Jahren. Da es sich um ein friedliches Übernahmeangebot handle, sollte wenig Gegenwind kommen. Einzig ob alle chinesischen Stellen bei der Übernahme mitspielen würden, möge noch ein wenig ein Unsicherheitsfaktor sein.Dagegen erlebe man heute ein praktisch feindliches Übernahmeangebot von Endeavour Mining für die in London gelistete Gesellschaft Centamin, die in Ägypten die Sukari-Goldmine betreibe. Sukari fördere rund 500.000 Unzen pro Jahr. Endeavour Mining und Centamin hätten wohl schon im Herbst 2018 verhandelt, das Centamin-Board habe eine Fusion jedoch zurückgewiesen, auch die jüngste Offerte von Endeavour sei von Centamin nicht akzeptiert worden. Deshalb gehe Endeavour jetzt mit seinem Übernahmeangebot in die Öffentlichkeit. Endeavour wolle 0,0846 Endeavour-Aktien für eine Centamin-Aktie bezahlen. Das entspreche einen Aufpreis von rund 13 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs von Montag. Nach der möglichen Übernahme dürften Endeavour-Aktionäre 52,9 Prozent an der neuen Gesellschaft, Centamin-Aktionäre 47,1 Prozent halten. Ob die Offerte Aussicht auf Erfolg habe, sei noch offen. Sinnvoll sei sie auf jeden Fall. Centamin habe nur eine produzierende Mine und wäre sicherlich im Verbund mit den Assets von Endeavouer Mining gut aufgehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Endeavour Mining-Aktie: