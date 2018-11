Stuttgart-Aktienkurs Endeavour Mining-Aktie:

12,41 Euro +0,57% (22.11.2018, 15:54)



Tradegate-Aktienkurs Endeavour Mining-Aktie:

12,45 Euro +0,65% (22.11.2018, 16:24)



TSE-Aktienkurs Endeavour Mining-Aktie:

CAD 18,87 +1,34% (22.11.2018, 16:48)



ISIN Endeavour Mining-Aktie:

KYG3040R1589



WKN Endeavour Mining-Aktie:

A2ABF1



Ticker Symbol Endeavour Mining-Aktie Deutschland:

E5Y1



TSE-Ticker-Symbol Endeavour Mining-Aktie:

EDV



Kurzprofil Endeavour Mining Corp.:



Endeavour Mining Corp. (ISIN: KYG3040R1589, WKN: A2ABF1, Ticker Symbol: E5Y1, TSE-Ticker-Symbol: EDV) ist ein an der Toronto Stock Exchange gelistetes mittelgroßes Goldminen-Unternehmen mit Sitz in George Town, Grand Cayman.



Endeavour Mining betreibt in Westafrika 4 Minen (Elfenbeinküste, Mali und Ghana). (22.11.2018/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Endeavour Mining-Aktienanalyse des Analysten Chris Thompson von PI Financial:Chris Thompson, Aktienanalyst von PI Financial, bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des Goldminen-Betreibers Endeavour Mining Corp. (ISIN: KYG3040R1589, WKN: A2ABF1, Ticker Symbol: E5Y1, TSE-Ticker-Symbol: EDV).Die Analysten von PI Financial haben im Zuge einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor ihre Bewertungsmodelle aktualisiert. Trotz einer positiven Preisentwicklung im Großteil des Oktobers habe die infolge einer Stärkung des USD zu beobachtende Goldpreisschwäche in der ersten Novemberhälfte dazu geführt, dass der Goldpreis den größten Teil der in Q4 erzielten Steigerung wieder abgegeben habe. Anzeichen von Schwäche bei einigen US-Indikatoren (z.B. Häuserpreise) und die Kommentare der Fed hinsichtlich einer Abschwächung der globalen Konjunktur seien aber gut für den Goldpreis.Die Analysten von PI Financial weisen darauf hin, dass Ende Dezember typischerweise ein guter Zeitraum für Gold und Goldminenaktien ist. Die langfristigen Preisprognosen (Gold: 1.300 USD/Unze; Silber: 17,50 USD/Unze) hätten weiterhin Bestand.Investoren sollten bei Qualitätstiteln kurzfristige Kursschwankungen zum Einstieg nutzen.Analyst Chris Thompson reduziert das Kursziel für die Aktien von Endeavour Mining Corp. von 26,25 auf 25,75 CAD, hält aber an seiner positiven Investmentthese fest.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Endeavour Mining-Aktie: