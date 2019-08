L&S-Aktienkurs Emmi-Aktie:

706,00 EUR -6,05% (28.08.2019, 10:15)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Emmi-Aktie:

770,00 CHF -6,55% (28.08.2019, 09:57)



ISIN Emmi-Aktie:

CH0012829898



WKN Emmi-Aktie:

798263



Ticker-Symbol Emmi-Aktie:

FV6



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Emmi-Aktie:

EMMN



Kurzprofil Emmi AG



Die Emmi AG (ISIN: CH0012829898, WKN: 798263, Ticker-Symbol: FV6, SIX Swiss Ex: EMMN) ist eine der innovativsten Premium-Molkereien in Europa und weltweit führend für Schweizer Käse. In der Schweiz ist das Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung eines Vollsortiments an Molkerei- und Frischprodukten sowie in der Herstellung, der Reifung und dem Handel von überwiegend Schweizer Käse tätig. Im Ausland agiert Emmi mit Markenkonzepten und Spezialitäten hauptsächlich in Europa und den USA.



Die Emmi AG wurde 1993 gegründet (die Wurzeln gehen aber bis 1907 zurück) und hat seinen Hauptsitz in Luzern, Schweiz. (28.08.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Emmi-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Emmi-Aktie (ISIN: CH0012829898, WKN: 798263, Ticker-Symbol: FV6, SIX Swiss Ex: EMMN).Der Umsatz habe in H1/2019 bei CHF 1,66 Mrd. gelegen, bei einem org. Wachstum von 1,6% (VontE: 1,5%). Die Schweiz (49% des Umsatzes) habe org. um 0,5% zulegen können; Nord- und Südamerika (31%) um 4,3% - dies vor allem dank Chile, Mexiko und Tunesien; und Europa (17%) um 0.7%, wobei der Umsatz bei der Gläsernen Molkerei (D) rückläufig gewesen sei. Die Währungseffekte hätten mit -1,4% (VontE: -0,8%) und die Akquisitionen/Veräusserungen mit -0,9% (VontE: -0,4%) zu Buche geschlagen.Die Bruttomarge sei zwar um 30 Bp. auf 36,4% gestiegen, wegen höherer Kosten sei die EBITDA-Marge jedoch um -10 Bp. auf 9,6% (Kons: +10 Bp.) und die EBIT-Marge um -10 Bp. auf 5,6% gesunken. Der Reingewinn sei um markante -43% gesunken, bereinigt man ihn aber um den letztjährigen Sondergewinn (Verkauf von siggi's) sei er um 1% (Kons: 7%) gestiegen. Der operative CF habe bei CHF 103 Mio. und damit 14% unter Vorjahresniveau gelegen.Das Unternehmen rechne in GJ 2019 mit einem leicht tieferen org. Wachstum (1,5 bis 2,5% statt 2 bis 3%, VontE: 1,5%), dies vor allem wegen Europa (neu -1% bis +1% statt 1-3%), während die Werte für die Schweiz (0 bis 0,5%) und Nord- und Südamerika (4 bis 6%) unverändert seien. Das EBIT solle bei CHF 215 bis 220 Mio. zu liegen kommen.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, wird aber für GJ 2019/20 von einem negativen Wechselkurseffekt ausgehen und deshalb seine Schätzungen leicht reduzieren - EV/EBITDA 20E von 11 entspreche einer angemessenen Bewertung - "hold"-Rating für die Emmi-Aktie wurde bestätigt. Das Kursziel laute CHF 880,00. (Analyse vom 28.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Emmi-Aktie: