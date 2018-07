Berlin (www.aktiencheck.de) - Viele Emerging Markets-Länder wie Malaysia, Indien oder Mexiko stehen derzeit vor massiven Problemen, so die Experten von LYNX Broker."Die Zentralbanken vieler Emerging Markets stehen aktuell vor großen Herausforderungen. Sie müssen einerseits die Inflation in ihren Heimatländern im Griff behalten, andererseits aber auch ihre jeweiligen Währungen stärken und gleichzeitig darauf achten, dass die getroffenen Maßnahmen das Wirtschaftswachstum nicht schädigen", erkläre Finanzexperte Sascha Sadowski vom Online-Broker LYNX. "Insbesondere in Asien schlägt sich der scharfe Ton zwischen den USA und China nieder."Neben den asiatischen Ländern hätten auch Mittel- und Südamerika mit geldpolitischen Schwierigkeiten zu kämpfen. "Der Brasilianische Real hat allein in diesem Jahr bereits zehn Prozent an Wert verloren. Hinzu kam ein landesweiter Streik im Transportwesen, wodurch die Preise für Lebensmittel gestiegen sind. Die brasilianische Zentralbank steht also unter Druck, die Zinsen zu erhöhen, um den Real zu stabilisieren. In Mexiko hat die Zentralbank diesen Schritt bereits vollzogen und Ende Juni die Zinsen angehoben." (04.07.2018/ac/a/m)