München (www.aktiencheck.de) - Die wieder anziehende Weltwirtschaft und die lockere Geldpolitik unterstützen weiterhin risikobehaftete Anlagen, so Robin Beugels, Leiter Investment Management, Merck Finck a Quintet Private Bank.Aus Sicht der Experten stünden Emerging Markets-Aktien zunächst an einem Wendepunkt. Nach historischen Höchstständen nehme das Momentum ab und signalisiere ein verändertes Investmentverhalten der Investoren. Zudem deute der Gewinnausblick für 2021 eher auf eine Stabilisierung als auf eine weitere Beschleunigung hin. Doch genau dieses bräuchte es, um die hohe Bewertung nachhaltig zu rechtfertigen. Taktisch gesehen würden Aktien der Schwellenländer vor diesem Hintergrund an Chancenpotenzial einbüßen. Bei Merck Finck haben sich die Experten daher entschlossen, Gewinne mitzunehmen und die bislang bestehende Übergewichtung auf "neutral" zurückzunehmen.Dieser Schritt bedeute nicht, dass die Experten generell negativ gegenüber Aktien der Schwellenländer eingestellt seien. Aus strategischer Sicht würden sie im Rahmen der internationalen Diversifikation weiterhin in ein gut aufgestelltes Portfolio gehören. Aus taktischen Gründen hätten die Experten allerdings den Fuß vom Gas genommen. Denn vor dem Hintergrund, dass Emerging Market-Aktien zu den stark volatilen Assetklassen gehören würden, würden die Experten die risikoadjustierten Renditeaussichten derzeit für weniger attraktiv halten. (10.03.2021/ac/a/m)