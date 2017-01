Tradegate-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:

Kurzprofil ElringKlinger AG:



ElringKlinger (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF) fokussiert seine Kraft auf die Entwicklung zukunftsweisender, grüner Technologien. Diese tragen nicht nur zur CO2-Reduzierung bei, sondern helfen auch, gesundheitsschädigende Stickoxide, Kohlenwasserstoffe und Ruß zu vermindern. Egal, ob für den mittels Downsizing optimierten klassischen Verbrennungsmotor oder für das batterie- oder brennstoffzellengespeiste Elektroauto: Als einer von nur wenigen Automobilzulieferern weltweit entwickelt und produziert ElringKlinger bereits heute technologisch anspruchsvolle Komponenten für alle Antriebsarten.



Mit seiner Leichtbaukompetenz trägt das Unternehmen entscheidend dazu bei, das Fahrzeuggewicht und damit den Verbrauch weiter abzusenken. Partikelfilter und komplette Abgasreinigungssysteme für Anwendungen in Schiffen, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und Stationärmotoren sowie in Kraftwerken runden das Angebot zur Emissionsreduzierung ab. Die ElringKlinger Kunststofftechnik ergänzt das Portfolio um Produkte aus dem Hochleistungskunststoff PTFE - auch für Branchen außerhalb der Automobilindustrie. Seine Innovationskraft nutzt das Unternehmen gezielt für nachhaltige Mobilität und ertragsorientiertes Wachstum. Dafür engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns über 8.200 Menschen an 45 Standorten rund um den Globus. (26.01.2017/ac/a/nw)



Hannover (www.aktiencheck.de) - ElringKlinger-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Automobilzulieferers ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023, WKN: 785602, Ticker-Symbol: ZIL2, Nasdaq OTC-Symbol: EGKLF).Das Wertpapier habe sich seit dem 52-Wochen-Tief Mitte November 2016 von EUR 12,82 auf letztlich EUR 17,29 wieder um mehr als ein Drittel erholt. Mit der Kurserholung übertreffe es das bisherige Kursziel von EUR 15,00 deutlich um mehr als 15%.Der Vorstand habe im November 2016 seine Ergebniserwartung nach unten präzisiert. "Hinsichtlich des Ergebnisses ist vor allem aufgrund der Situation der von Kapazitätsengpässen betroffenen Geschäftseinheit in der Schweiz nicht damit zu rechnen, dass das Gesamtjahresergebnis (EBIT vor Kaufpreisallokation) erkennbar über dem Vorjahresniveau, sondern vielmehr am unteren Rand des erwarteten Spektrums von 140 bis 150 Mio. Euro liegen wird." Das organische Umsatzwachstum erwarte man nach wie vor in einer Spanne von 5% bis 7%, was Umsatzvolumina in einer Range von EUR 1,583 Mrd. bis EUR 1,613 Mrd. entspreche.Der Geschäftsbericht des Unternehmens werde am 30. März 2017 im Rahmen der Bilanzpressekonferenz in Stuttgart präsentiert.Börsenplätze ElringKlinger-Aktie:Xetra-Aktienkurs ElringKlinger-Aktie:16,975 EUR -1,82% (26.01.2017, 11:18)