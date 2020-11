Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Elmos Semiconductor AG:



Die Elmos Semiconductor AG (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) ist ein Entwickler und Hersteller von Systemlösungen auf Halbleiterbasis. Das Dortmunder Unternehmen bietet seinen Kunden immer das Produkt an, welches für seine Aufgaben die richtige Lösung ist. Ob es ein für seine Bedürfnisse maßgeschneiderter Chip (ASIC) ist, ein innerhalb kurzer Zeit einsetzbares Standardprodukt (ASSP) oder ein komplettes Mikrosystem, als Symbiose aus Sensor und Auswerteelektronik.



Die Kernkompetenz der Elmos ist die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Mixed-Signal-Halbleitern. Mixed-Signal-Halbleiter stellen die Intelligenz in einem elektronischen System dar. Unter anderem werten unsere Bausteine Sensordaten aus und wandeln diese analogen Daten in digitale Werte um. Erst dadurch lassen sich die Sensordaten exakt analysieren und erfassen. Bezogen auf ein Automobil bedeutet dies, dass überall dort, wo ausgewertet und geschaltet wird, ein Mixed-Signal-Chip sinnvoll ist. So kann ein integrierter Sensor beispielsweise die Drehrate, die Beschleunigung, den Neigungswinkel, den Druck oder sogar Licht detektieren und auswerten. Auch in Industrie- und Konsumgüteranwendungen finden sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise in Bewegungsmeldern, Gesten- und Bewegungserkennungen, Rauchmeldern oder Produkten mit elektrischen Motoren.



Ergänzt wird das Produktportfolio durch MEMS. Hierbei handelt es sich bei Elmos überwiegend um hochpräzise Mikrosysteme, vorwiegend Drucksensoren in Silizium, die die Tochtergesellschaft Silicon Microstructures (SMI) in Milpitas/USA, entwickelt, produziert und vertreibt. (04.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Elmos Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Elmos Semiconductor AG (ISIN: DE0005677108, WKN: 567710, Ticker-Symbol: ELG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Unter den heimischen Nebenwerten steche heute vor allem die Aktie von Elmos Semiconductor hervor. Der Kurs des Halbleiterzulieferers für die Autoindustrie lege nach Vorlage der Q3-Zahlen rund 20 Prozent zu. Grund: Der Ausblick für das Gesamtjahr liege deutlich über den Markterwartungen. Sei das die Trendwende gewesen?Autofahren werde immer komfortabler, sicherer und effizienter. Halbleiter und Sensoren seien daher aus modernen Fahrzeugen nicht mehr wegzudenken. Sie würden die gewünschte Temperatur automatisch einstellen, die Größe einer Parklücke ermitteln, in der richtigen Sekunde den Airbag zünden, Dinge auf Handgesten reagieren oder das Auto am Ende sogar komplett autonom fahren lassen.Dieser Trend spiele Elmos Semiconductor in die Karten. Die Kernkompetenz der Dortmunder sei die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von sogenannten Mixed-Signal-Halbleitern. Diese Chips würden die Intelligenz in einem elektronischen System darstellen. Mit ihnen würden sich Sensordaten analysieren und erfassen lassen.Die Zahlen könnten sich - vor allem im aktuellen Umfeld - sehen lassen: Elmos Semiconductor habe im dritten Quartal einen Umsatz von 40,9 Millionen Euro erreicht, der damit am oberen Ende der Prognosespanne von 37 bis 41 Millionen Euro liege. Das EBIT habe sich auf minus 10,5 Millionen Euro belaufen. Der bereinigte Free Cashflow sei mit minus 0,5 Millionen Euro nahezu ausgeglichen gewesen.Aufgrund dieser spürbaren Belebung liege die Jahresprognose über der Markterwartung: Für 2020 rechne Elmos im fortgeführtem Geschäft mit einem Jahresumsatz zwischen 227 und 233 Millionen Euro (Vorjahr: 294,8 Millionen Euro). Das EBIT werde zwischen sechs und neun Millionen Euro (Vorjahr: 40,9 Millionen Euro) erwartet. Der Prognose liege ein Wechselkursverhältnis von 1,15 Euro/US-Dollar zu Grunde.Auch der Blick über den Tellerrand passe: "Trotz des aktuell wieder steigenden Corona-Infektionsgeschehens blicken wir basierend auf intensiver Arbeit an zahlreichen Neuprojekten und unserem ohnehin sehr starken Produktportfolio zuversichtlich in die mittel- und langfristige Zukunft", so der Vorstand.Alternative Antriebe und autonomes Fahren würden die Megatrends der kommenden Jahre bleiben, wovon auch Elmos profitieren sollte. Die Gesellschaft zähle mit ihrer innovativen Produktpalette zu den Gewinnern des Trends zu immer mehr Elektronik pro Auto.Die Elmos Semiconductor-Aktie bietet spekulativ orientierten Anlegern die Chance, eine komfortable Rendite einzufahren, so Michael Schröder. (Analyse vom 04.11.2020)