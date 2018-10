Xetra-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, Ticker-Symbol NYSE: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (05.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von Analyst Alex Arfaei von BMO Capital Markets:Alex Arfaei, Aktienanalyst von BMO Capital Markets äußert im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des US-Pharmakonzerns Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, Ticker-Symbol NYSE: LLY).Eli Lilly and Company habe positive Studiendaten des Diabetes- und Adipositas-Wirkstoffs Empagliflozin bekannt gegeben.Die Analysten von BMO Capital Markets sehen dadurch eine signifikante Verbesserung der langfristigen Wachstumsperspektiven. Bei der GLP-1-Klasse sei weiterhin starkes Wachstum zu beobachten.Bis 2027 dürfte sich das annualisierte Umsatzwachstum von Eli Lilly auf rund 15% belaufen, so die Einschätzung des Analysten Alex Arfaei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Eli Lilly-Aktie: