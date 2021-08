Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol NYSE Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmakonzerns Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol LLY, NYSE-Symbol: LLY) unter die Lupe.Eli Lilly habe im zweiten Quartal mehr umgesetzt als erwartet. Zwischen April und Juni hätten die Geschäfte mit den wichtigsten Arzneien weiter angezogen, wie der Hersteller am Dienstag in Indianapolis mitgeteilt habe. Im Gegenzug aber fließe durch Covid-19-Arzneien nach dem Verlust einer Notfallzulassung inzwischen deutlich weniger Geld in die Firmenkasse. Zudem habe das Management zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Jahresziele gesenkt und stelle die Investoren damit schlimmstenfalls sogar auf einen Gewinnrückgang ein. Im vorbörslichen Handel an der Wall Street sei die Aktie gefallen.Der Gesamtumsatz von Eli Lilly sei im vergangenen Jahresviertel im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf rund 6,7 Milliarden Dollar (5,64 Mrd. Euro) gestiegen. Abzüglich der Einnahmen aus dem Covid-19 Geschäft und bestimmte positive Sondereffekte herausgerechnet, habe das Plus noch bei 12 Prozent gelegen. Analysten hätten mit einem geringeren Anstieg gerechnet.Der US-Pharmakonzern habe Ende April im Kampf gegen die Corona-Pandemie einen Rückschlag erlitten. Weil sein Antikörpercocktail Bamlanivimab sich als weniger wirksam entpuppt habe als gedacht, habe die US-Medikamentenaufsicht FDA dem Medikament die zuvor erteilte Notfallzulassung wieder entzogen. Mit Etesevimab durfte Eli Lilly damit nur noch ein Präparat vertreiben, was sich im vergangenen Quartal klar bemerkbar gemacht habe: Der Konzern habe in dem Jahresviertel mit seinen Antikörpern noch knapp 150 Millionen Dollar erlöst - ein Quartal zuvor sei es mit 810 Millionen Dollar noch mehr als das Fünffache gewesen.Auch ergebnisseitig habe die Firma im vergangenen Quartal Einbußen hinnehmen müssen, was allerdings an höheren Einnahmen durch Gewinne aus Wertpapiergeschäften im Vorjahr gelegen habe. Mit rund 1,4 Milliarden Dollar habe das Nettoergebnis im Berichtszeitraum um zwei Prozent unter dem Vorjahr gelegen. Bereinigt habe Eli Lilly jedoch den Gewinn deutlich steigern können. Für 2021 peile das Management nun für das Ergebnis je Aktie (EPS) nur noch einen Wert in der Bandbreite von 6,73 bis 6,93 Dollar an. Zuvor habe die Prognose noch bei 7,03 bis 7,23 Dollar je Aktie gelegen."Der Aktionär" führt den Wert aktuell nicht auf der Empfehlungsliste und favorisiert unverändert die europäischen Vertreter Roche, AstraZeneca und GlaxoSmithKline (GSK), so Michel Doepke. (Analyse vom 03.08.2021)Mit Material von dpa-AFX