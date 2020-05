Nasdaq-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (07.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) unter die Lupe.Der US-Konzern wolle im laufenden Geschäftsjahr mindestens ein neues Videospiel pro Monat veröffentlichen - ein krasser Kontrast zu den letzten drei Monaten. Im vergangenen Quatral habe EA mit keiner Neuheit glänzen können. Nach dem extremen Erfolg der Nintendo Switch, wolle EA auch mehr auf die portable Konsole setzen.Zu den 14 neuen Spielen würden die jährlichen FIFA-, Madden-NFL- und NHL-Games gehören, die durch Corona nicht verschoben werden müssten. Die restlichen Spiele wolle EA am 11. Juni in einem Live-Stream ankündigen. Nun zur schlechten Nachricht: Die neuen Spiele für die Fanlieblinge Dragon Age, Star Wars oder Battlefield sollten erst im kommenden Geschäftsjahr erscheinen. Dennoch sei die Spiele-Offensive zu begrüßen, denn die Spieler würden nach neuen Inhalten für ihre Konsolen lechzen. Ältere Spiele sollten zum Start der Playstation 5 und X-Box Series-X diesen Herbst auch kostenlose Grafikupdates bekommen - ein guter Kompromiss. Die Kursschwäche nach den Zahlen könnten risikofreudige Anleger zum Einstieg nutzen, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:106,78 EUR -3,16% (06.05.2020, 22:26)