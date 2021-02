Börsenplätze Electronic Arts-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

117,00 EUR -5,48% (03.02.2021, 20:02)



Nasdaq-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

140,98 USD -5,36% (03.02.2021, 19:52)



ISIN Electronic Arts-Aktie:

US2855121099



WKN Electronic Arts-Aktie:

878372



Ticker-Symbol Electronic Arts-Aktie:

ERT



NASDAQ-Symbol Electronic Arts-Aktie:

EA



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (03.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) unter die Lupe.Der Spieleentwickler Electronic Arts habe am gestrigen Dienstag die Zahlen zum dritten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres vorgelegt: Dabei habe der Gewinn je Aktie über den Markterwartungen gelegen und auch der Umsatz habe spürbar angezogen. An der Börse sei die erste Reaktion auf die Zahlen jedoch verhalten ausgefallen.In den vergangenen drei Monaten habe Electronic Arts einen Umsatz von 1,7 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 211 Millionen Dollar oder 3,12 Dollar je Aktie erwirtschaftet und damit die Markterwartungen teilweise übertroffen. Während der Gewinn je Aktie über den Flüsterschätzungen von 3,06 Dollar gelegen habe, habe der Publisher die Umsatzprognose der Analysten von 2,4 Milliarden Dollar klar verfehlt.Zudem sei auch der Ausblick verhalten ausgefallen: Für das vierte Quartal rechne Electronic Arts mit einem Gewinn je Anteilsschein von 0,45 Dollar bei einem Umsatz von 1,31 Milliarden Dollar. Hier hätten die Analysten mit Erlösen in gleicher Höhe und einem Gewinn je Aktie von 0,67 Dollar gerechnet.Auch für das Gesamtjahr habe der Publisher die Erwartungen gesenkt: Nachdem das Unternehmen zuvor mit einem Gewinn je Aktie von 3,15 Dollar und Erlöse von 5,63 Milliarden Dollar prognostiziert habe, rechne Electronic Arts nun mit einem Gewinn je Aktie von 2,54 Dollar bei einem Umsatz von 5,60 Milliarden Dollar. Der Analysten-Konsens habe zuvor mit einem Gewinn von 4,14 Dollar erwartet. Die Umsatzschätzung habe bei 5,98 Milliarden Dollar gelegen.Auch wenn Electronic Arts mit den Zahlen nicht habe überzeugen können, dürfte die Aktie langfristig weiter steigen. Frische Kursimpulse sollten beispielsweise neue Spiele wie Mass Effect, It Takes Two oder ein neuer Battlefield-Ableger liefern. Bereits Investierte bleiben daher an Bord, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär" zur Electronic Arts-Aktie. (Analyse vom 03.02.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link