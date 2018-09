Tradegate-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

98,76 EUR +1,07% (03.09.2018, 16:36)



Nasdaq-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

113,41 USD -2,18% (31.08.2018, 22:00)



ISIN Electronic Arts-Aktie:

US2855121099



WKN Electronic Arts-Aktie:

878372



Ticker-Symbol Electronic Arts-Aktie:

ERT



NASDAQ-Symbol Electronic Arts-Aktie:

EA



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (03.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von Jonas Lerch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) unter die Lupe.Vom 19. Oktober auf den 20. November - nur um einen Monat - verschiebe der Spiele-Entwickler die Präsentation des Weltkrieg-Shooters Battlefield V. Normalerweise kein Grund zur Panik, denn kleinere Verzögerungen zugunsten des letzten Feinschliffs seien keine Seltenheit bei aufwendigen Spieleproduktionen. Doch in diesem Fall störe die Investoren die damit verbundene, neue Umsatzprognose.Der US-Konzern rudere hier nämlich einen Schritt zurück und gebe anstatt 5,55 Milliarden Dollar jetzt 5,2 Milliarden an. Viele Verkäufe würden durch die Verschiebung in das nächste Geschäftsjahr fallen, argumentiere Electronic Arts.Der heftige Rücksetzer von 10 Prozent dürfte eher eine kurzfristige Frustreaktion einiger Anleger sein. Denn es laufe gut bei EA: Die jährliche Fußballsimulation FIFA verkaufe sich quasi von selbst und der Online-Ableger Ultimate-Team sorge für weitere Einnahmen nach dem Kauf. Mit EA-Access und Origin Access habe man zudem ein profitables Abo-Modell für die Spielekonsole Xbox und den PC etabliert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Electronic Arts-Aktie: