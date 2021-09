NASDAQ-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

129,90 USD +1,57% (24.09.2021, 22:00)



ISIN Electronic Arts-Aktie:

US2855121099



WKN Electronic Arts-Aktie:

878372



Ticker-Symbol Electronic Arts-Aktie:

ERT



NASDAQ-Symbol Electronic Arts-Aktie:

EA



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (27.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) unter die Lupe.Mobile-Gaming sei ein gigantischer Wachstumsmarkt, den auch Entwickler von Konsolen- oder PC-Spielen nicht aus den Augen lassen sollten. Electronic Arts habe daher ein Mobile-First-Team aufgebaut und mit der Übernahme von Playdemic große Pläne. EAs Senior VP Mobile Games, Jeff Karp, habe gegenüber Gamesindustry verraten, dass man ein talentiertes, globales Mobile-First-Team aufgebaut habe und dies nun mit Playdemic zusammenführen wolle. "Die erfolgreichen Gameplay-Innovationen und starken Live-Services von Playdemic werden der Katalysator für einige tolle neue Erfahrungen und den künftigen Erfolg auf unserem Weg zu einem der Top-Mobile-Entwickler sein", so Karp. "Die zusammengeführten Teams bieten uns die Möglichkeit das Gamedesign von "Golf Clash" auf mehr Sport-Titel zu übertragen und unsere Sportfranchises und unser Spielernetzwerk zu nutzen."Anleger und Spieler könnten sich damit wohl auf einige Mobile-Titel von EA-Sports gefasst machen. Es dürfte aber unwahrscheinlich sein, dass ein Mobile FIFA seinen PC-und Konsolenbrüdern den Rang ablaufe - außer man zähle Game-Streaming auf dem Smartphone und angeschlossenen Controller künftig auch zum Mobile-Gaming. Für Anleger seien die Mobile-Bemühungen dennoch klar positiv zu werten. Denn zwischen immer wieder hochkochenden Lootbox-Problemen und der jüngsten Battlefield-Verschiebung schade ein wenig langfristige Wachstumsfantasie nicht, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:111,52 EUR +0,58% (27.09.2021, 11:55)