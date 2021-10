Tradegate-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

122,32 EUR -0,42% (01.10.2021, 14:43)



NASDAQ-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

142,25 USD +3,12% (30.09.2021, 22:15)



ISIN Electronic Arts-Aktie:

US2855121099



WKN Electronic Arts-Aktie:

878372



Ticker-Symbol Electronic Arts-Aktie:

ERT



NASDAQ-Symbol Electronic Arts-Aktie:

EA



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (01.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Schwäche aufgrund der Verschiebung von "Battlefield 2042" habe nur kurz gewährt. In wenigen Handelstagen habe die Aktie von Electronic Arts die Verluste beinahe vollständig wieder wettgemacht - alleine in den vergangenen fünf Handelstagen sei es zwölf Prozent nach oben gegangen. Für einen kräftigen Kursschub habe dabei das FIFA-Franchise gesorgt.Bereits am Mittwoch habe Electronic Arts angekündigt, dass die E-Sports-Turniere rund um das beliebte Fußball-Franchise FIFA ausgebaut werden sollten. In drei Turnieren sollten Spieler aus mehr als 70 Ländern gegeneinander zocken. EA wolle hier nicht nur die Pro-Gamer ansprechen, sondern Millionen von Spielern und Zuschauern. Gleichzeitig werde mit mehreren Ligen aus dem Profifußball zusammengearbeitet.Dass sich alle Spieler des heute erschienen, neuesten Teils der Serie "FIFA 2022" für die Turniere qualifizieren könnten, bringe eine ganz neue Facette in die Fußballsimulation. Was EA damit erreichen wolle, sei klar: Spieler, die noch mehr Zeit investieren würden.Solange nicht mehr Gesetzgeber gegen die Lootbox-Mechaniken in den FIFA-Spielen vorgehen würden, müssten sich Anleger keine Sorgen machen. Wenn Mitte November auch noch der Release von "Battlefield 2042" ein Erfolg wird, könnte der Aktie von EA endlich der Ausbruch über die 150-Dollar-Marke gelingen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Electronic Arts-Aktie: