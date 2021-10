Börsenplätze Electronic Arts-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

117,00 EUR -5,83% (06.10.2021, 17:22)



NASDAQ-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

135,92 USD -5,67% (06.10.2021, 17:10)



ISIN Electronic Arts-Aktie:

US2855121099



WKN Electronic Arts-Aktie:

878372



Ticker-Symbol Electronic Arts-Aktie:

ERT



NASDAQ-Symbol Electronic Arts-Aktie:

EA



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (06.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Erst gestern habe die Aktie von EA ihre Kursverluste nach der Verschiebung von "Battlefield 2042" wettgemacht - nur um heute über sechs Prozent einzubrechen. Der Grund sei wieder einmal "Battlefield 2042".Denn vor wenigen Stunden sei die Open Beta des neuesten Teils der Shooter-Serie gestartet und könne nur bedingt überzeugen. Während die Schlachten gewohnt gewaltig daherkämen und der Spieler mehr Freiheiten bei der Waffenwahl bekomme, könne die Beta auf technischer Seite wenig überzeugen.So berichte etwa PC Games von zahlreichen Glitches, in denen die Spielfiguren in der Levelarchitektur versinken würden, und von wichtigen Gameplay-Feature wie dem Spotting- oder dem Airdrop-System, die in 90 Prozent der Fälle nicht funktionieren würden. Laut den Testern wirke das Spiel angesichts seiner technischen Probleme nicht wie eine Beta, sondern eher wie eine Alpha.Es gelte jedoch zu bedenken, dass die Betaversion schon ein paar Monate alt sei und sich bis zum Release viel tun könne. Dass die EA-Aktie auf eine technisch nicht einwandfreie Beta derart heftig reagiere, zeuge im Umkehrschluss von den hohen Kurschancen im Falle einer erfolgreichen Veröffentlichung der finalen Version am 19. November.Anleger würden die Zähne zusammenbeißen und abwarten. Wer daran glaubt, dass EA die Fehler beheben kann, kauft nach, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link