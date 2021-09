Börsenplätze Electronic Arts-Aktie:



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (16.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Anbieters von Computer- und Videospielen Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Mittwoch habe "Der Aktionär" angesichts von Gerüchten noch vor einer Verschiebung von "Battlefield 2042" gewarnt - nur wenige Stunden später sei dann diese Ankündigung seitens Electronic Arts gekommen:"Electronic Arts gibt heute eine Änderung des Starttermins von Battlefield 2042 bekannt, das nun weltweit am 19. November 2021 veröffentlicht wird", heiße es in der offiziellen Ankündigung vom Mittwoch. Begründet worden sei die Verschiebung des ursprünglich am 22. Oktober geplanten Release-Termins mit "unvorhergesehen Herausforderungen" im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.Der Vizepräsident des für Battlefield verantwortlichen Entwicklerstudios DICE, Oskar Gabrielson, habe erklärt, man habe gehofft, dass die Teams wieder in den Studios sein würden, wenn man sich dem Release-Termin nähere. "Angesichts der Umstände, die dies weiterhin nicht zulassen, und der harten Arbeit, die die Teams von zu Hause aus leisten, halten wir es für wichtig, uns die zusätzliche Zeit für Battlefield 2042 zu nehmen", habe Gabrielson erklärt.Der Markt habe mit einem Kursabschlag von rund sechs Prozent reagiert, obwohl trotz der Verschiebung die EA-Führung ihre Prognosen für die Nettobuchungen des laufenden Geschäftsjahr 2022 bestätigt habe. Diese erste Kursreaktion sei verständlich, stehe jedoch etwas außer Verhältnis. Denn eine Verschiebung auf Mitte November gebe EA noch immer Zugriff auf das wichtige Weihnachtsgeschäft sowie die Shopping-Events "Black Friday" und "Cyber-Monday" rund um den US-Feiertag Thanksgiving.Anleger bleiben bei der Aktie dabei, beachten aber den auf 115 Euro nachgezogenen Stopp, der vor ausufernden Kursschocks im Rahmen einer Battlefield-Verschiebung absichern soll und dem die Aktie sehr nahekam, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link