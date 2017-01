Tradegate-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:

Kurzprofil Eldorado Gold Corp.:



Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: EGO) ist kanadisches Unternehmen mit einer über 20-jährigen Erfahrung beim Bau und Betrieb von Goldminen in Europa, Asien und Südamerika. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver.

Toronto (www.aktiencheck.de) - Eldorado Gold -Aktienanalyse von Analyst Steven Green von TD Securities:Der Aktienanalyst Steven Green von TD Securities empfiehlt im Rahmen einer Aktienanalyse die Aktien des Goldminen-Betreibers Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849021035, WKN: 892560, Ticker Symbol: ELO, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: EGO) weiterhin zu kaufen.Das von Eldorado Gold Corp. im vierten Quartal erzielte Produktionsvolumen liege rund 10% unter der Prognose, was vor allem an der schwächeren Performance von Kisladag liege.Die Guidance für 2017 sei nach unten revidiert worden. Angesichts des schwachen Goldpreisausblicks verschiebe Eldorado Gold die Kisladag-Expansion. Auch eine Entscheidung zur Konstruktion von Tocantinzinho sei verschoben worden.Die Analysten von TD Securities loben das langlebige Minen-Portfolio, was sich zusätzlich durch niedrige Kosten auszeichne. Die Eldorado Gold-Aktie notiere weiterhin mit einem deutlichen Abschlag gegenüber der Peer Group. Im Zuge von Fortschritten bei den Projekten in Griechenland sollte die Bewertungskluft kleiner werden. Um etwas niedrigeren Bewertungsmultipeln im Modell zu berücksichtigen senkt Analyst Steven Green das Kursziel von 5,00 auf 4,75 USD.