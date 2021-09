Darüber hinaus hätten 2017 rund 70% der Salvadorianer kein Bankkonto gehabt. Doch in El Salvador gebe es mehr Handys als Menschen. Tatsächlich hätten Salvadorianer mit 151 Handyabonnements pro Person mehr Handys pro 100 Einwohner als Japan (125), die USA (129) und das Vereinigte Königreich (118). (Randnotiz: In vielen Ländern verwende man üblicherweise mehrere Handy-SIM-Karten, um mit Vorzugstarifen zu jonglieren). Mit Bitcoin würden diese Mobiltelefone möglicherweise zu einer Bank in der Hosentasche.



Dieser Schritt von El Salvador sei ein Hinweis darauf, wo auf der Technologieadoptionskurve in einem Land der Welt sich Bitcoin jetzt befinde. In einer Umfrage, die kurz vor der offiziellen Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel durchgeführt worden sei, sei Folgendes festgestellt worden: "Mindestens 67,9% von 1.281 Befragten gaben an, dass sie der Verwendung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel nicht oder gar nicht zustimmen, ergab die Umfrage der UCA, einer jesuitischen Universität mit Sitz in El Salvador. Etwas mehr als 32% der Menschen gaben an, dass sie in einem bestimmten Maß zustimmen."



Das sei normal. El Salvador sei immer noch hauptsächlich eine Papierwirtschaft, in der Waren und Dienstleistungen in bar (US-Dollar) bezahlt würden. Bitcoin existiere neben dem USD, der in den kommenden Jahren für einige Menschen wahrscheinlich weiterhin die Hauptzahlungsmethode sein werde. Wenn bereits 30% der Menschen Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zustimmen würden, bedeute dies, dass sich der urbane Anteil der Bevölkerung wahrscheinlich bereits weit in der Early-Adopter-Phase befinde.



Eine wichtigere zu berücksichtigende Dimension sei, was passiere, wenn die 30% der Fast Adopters ihren Freunden und Verwandten zeigen würden, wie Bitcoin funktioniere und wie viel Geld sie an Gebühren sparen würden. Sie könnten davon ausgehen, dass dieser Anteil der Bevölkerung wachse - die Frage sei, wie steil die Adaptionskurve am Ende sein werde.



Zu bedenken sei auch, was passiere, wenn andere Länder - insbesondere in dieser Region, aber auch weltweit - sähen, dass der Himmel in El Salvador nach der Bitcoinisierung niemandem auf den Kopf falle. Das maximale Angebot an Bitcoin betrage 21 Millionen. Kombinieren Sie dies mit einer erhöhten Bitcoin-Nachfrage aufgrund der Einführung in anderen Ländern mit vielen Überweisungen als Prozentsatz des BIP, einer jüngsten Geschichte makroökonomischer Instabilität und einer Bevölkerung mit weit verbreitetem Handybesitz, so die Experten von WisdomTree Europe.







London (www.aktiencheck.de) - Am 7. September 2021 hat El Salvador als erster Nationalstaat Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt, so Benjamin Dean, Director, Digital Assets, WisdomTree.Das Experiment, das jetzt stattfinden werde, sei aus mehreren Blickwinkeln interessant. Dieser Artikel betrachte die Entwicklung mithilfe des Konzepts der Technologieadoptionskurve. Es berücksichtige auch, was El Salvador ausmache, das dazu geführt habe, dass es der erste Nationalstaat sei, der Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einführe. Antworten auf diese Fragen könnten als Grundlage für Vorhersagen dienen, welche anderen Nationalstaaten am ehesten nachziehen würden.El Salvador sei ein Land mit etwa 6 Millionen Einwohnern in Mittelamerika. Seine wirtschaftliche und politische Geschichte sei leider von derselben Instabilität geprägt, die sich auch bei anderen Nationen in der Region beobachten lasse. Im Jahr 2001 habe El Salvador "dollarisiert", damit den Colon aufgegeben und anschließend den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel verwendet. Jetzt habe El Salvador "bitcoinisiert" - Bitcoins müssten akzeptiert werden, wenn sie zur Rückzahlung von Schulden angeboten würden - ein Schritt, der vom amtierenden Präsidenten Nayib Bukele verfochten worden sei.