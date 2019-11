Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Oktober-Werte für die Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe Deutschlands und der Eurozone wurden mit Veröffentlichung der endgültigen Daten marginal nach oben revidiert, so die Analysten von Postbank Research.Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA habe bislang der Eintrübung in der Industrie einigermaßen gut Paroli bieten können. Die Analysten seien optimistisch, dass dieses Bild weiter Bestand habe. Für den ISM-Serviceindex würden die Analysten im Oktober mit einem Anstieg von 52,6 auf 53,4 Zähler und damit mit einer Stabilisierung im moderat expansiven Terrain rechnen.Die heute zur Veröffentlichung anstehenden US-Handelsbilanzdaten sollten für September eine moderate Einengung des Defizits von 54,9 auf 52,5 Mrd. US-Dollar zeigen. Sollte das Ergebnis stärker hiervon abweichen, wäre dies ein Signal, dass für den im Rahmen der ersten Schätzung ausgewiesenen Beitrag des Außenhandels zum US-BIP-Wachstum im dritten Quartal in Höhe von annualisiert -0,1 Prozentpunkten noch Revisionsbedarf bestehen könnte. (05.11.2019/ac/a/m)