Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Veröffentlichung der globalen Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes zum Wochenauftakt wartete in Europa mit Überraschungen auf, so die Analysten von Postbank Research.Auf US-Seite habe der hier maßgebliche ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe hingegen negativ überrascht. Während der Markt im Vorfeld mit einem Anstieg gerechnet habe, sei der Index im November von 48,3 auf 48,1 Zähler gesunken. Die Details würden dabei ein eher diffuses Bild zeichnen. So sei der Subindex für die Produktion kräftig von 46,2 auf 49,1 Zähler und damit den höchsten Stand seit August dieses Jahres gestiegen. Hingegen habe die ebenfalls wichtige Orderkomponente - wie auch diejenige für die Exportaufträge - deutlich nachgegeben. Der ISM-Manufacturing-Index verharre damit bereits den vierten Monat in Folge unterhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Die Industrieschwäche sei kein rein europäisches Phänomen.Heute stünden keine maßgeblichen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. (03.12.2019/ac/a/m)