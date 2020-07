London (www.aktiencheck.de) - Der längste EU-Gipfel, der jemals stattgefunden hat, führte dann doch zu einer Einigung über den Haushalt 2021 bis 2027 und über das Programm Next Generation EU (NGEU), so Andreas Billmeier, Analyst bei der Legg-Mason-Boutique Western Asset Management.



Während die Zuschüsse gegenüber den ursprünglichen Vorschlägen von Merkel/Macron und der Kommission etwas gekürzt worden seien, sei der Gesamtbetrag nicht verringert worden.

Dies sei interessant, da die europäischen Institutionen durchaus Erfahrung mit der Umstrukturierung von Krediten hätten. Diese könnten im Zeitverlauf dann weniger belastend gestaltet werden - siehe Griechenland. Zu begrüßen sei außerdem das Signal: Der Gipfel zeige, wie weit Europa in relativ kurzer Zeit gekommen sei. Statt auseinanderzubrechen, sei mit dem Gipfel ein echtes Ergebnis erzielt worden.



Das setze die Mitgliedsstaaten unter Druck, die Vereinbarungen am 1. Januar auch umzusetzen. Aus Sicht der Märkte sei dies vielleicht nicht ganz der viel gepriesene Hamilton-Moment, in dem die EU die Schulden der Mitgliedsstaaten übernehme, aber es sei sicherlich ein sehr bedeutender Meilenstein: Es komme nicht jeden Tag vor, dass ein multinationaler Kreditnehmer von höchster Bonität, der in etwa der Größe Deutschlands entspreche, in die Liste der europäischen Emittenten aufgenommen werde. (21.07.2020/ac/a/m)



