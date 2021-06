Tradegate-Aktienkurs Einhell Germany-Vorzugsaktie:

164,50 EUR 0,00% (17.06.2021, 10:29)



Xetra-Aktienkurs Einhell Germany-Vorzugsaktie:

165,00 EUR +0,92% (17.06.2021, 10:20)



ISIN Einhell Germany-Vorzugsaktie:

DE0005654933



WKN Einhell Germany-Vorzugsaktie:

565493



Ticker-Symbol Einhell Germany-Vorzugsaktie:

EIN3



Kurzprofil Einhell Germany AG:



Die Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) mit Sitz in Landau an der Isar (Deutschland) entwickelt und vertreibt Lösungen für Heimwerker und Handwerker, fürs Haus, für Garten und Freizeit. Die Einhell Germany AG begleitet mit einem hohen Internationalisierungsgrad die globale Ausrichtung seiner Kunden. Tochterunternehmen und assoziierte Partner in aller Welt stellen die Nähe zu den weltweit agierenden Kunden der Einhell AG sicher. Die Einhell Germany AG beschäftigt weltweit ca. 1.500 Mitarbeiter. Der Konzernumsatz beträgt ca.550 Millionen Euro. (17.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Einhell Germany: Gesamtjahresprognose erhöht - AktienanalyseDie Anteilscheine von Einhell (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) laufen wie an der Linie gezogen nach oben - allein in den vergangenen zwölf Monaten beträgt das Plus mehr als 130 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Kurstreiber sei die starke operative Performance, vor allem im Bereich Akku-Werkzeuge für Heim und Garten. Trotz der stürmischen Kurszuwächse sei der Vorstandsvorsitzende von Einhell, Andreas Kroiss, stetig auf der Käuferseite. Zuletzt habe der Manager am 7. Juni für 78.500 Euro zugegriffen. Wenig später habe das Unternehmen gute Nachrichten folgen lassen: Der Konzern habe den Umsatz im Zeitraum Januar bis Mai um 40,2 Prozent auf circa 383 Mio. Euro gesteigert.Aufgrund des deutlich über den Erwartungen liegenden Geschäftsverlaufs, insbesondere in den Monaten April und Mai, und der aktuell sehr guten Auftragslage gehe der Vorstand nun von Umsätzen von etwa 800 Mio. Euro und einer Rendite vor Steuern von rund 8,0 Prozent aus. Bisher habe Einhell für das Geschäftsjahr 2021 mit einem Gesamtumsatz zwischen 739 Mio. und 746 Mio. Euro (2020: 724,7 Mio. Euro) und einer Rendite vor Steuern von circa 7,0 Prozent (2020: 7,8 Prozent) geplant.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Einhell Germany-Vorzugsaktie: