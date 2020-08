Bild: Pixabay

Mittelfristige Wertsteigerung wahrscheinlich

Investment in Silber lukrativ

Der Silberpreis und der Goldpreis stehen in einem Verhältnis zueinander, ausgedrückt durch die Gold-Silber-Ratio. Es wird als das historische und natürliche Verhältnis zwischen Gold und Silber bezeichnet. Je höher das Verhältnis ist, desto höher ist auch der Goldpreis gegenüber dem Silberpreis.



In den letzten Jahren lag das Verhältnis relativ stabil zwischen 80 und 90. Das bedeutet, dass eine Unze Gold etwa 80 bis 90-mal so teuer ist wie eine Unze Silber. Während der Corona-Pandemie ist das Verhältnis auf bis zu 120 angestiegen. Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte hat sich die Gold-Silber-Ratio wieder stabilisiert. Da verschiedene Kriterien für die Entwicklung verantwortlich sind, sind weitere Schwankungen nicht auszuschließen.



Gründe für den Preisanstieg

Gold gilt seit jeher als eine "sichere Bank" für Anleger. In politisch turbulenten Zeiten suchen Investoren nach einem sicheren Hafen, den sie bei Edelmetallen finden. Ursächlich für den rasanten Anstieg beim Goldpreis ist seit Beginn des Jahres die Corona-Pandemie. An der Börse verlieren nicht nur die Aktien des Tages an Wert, ein Ende der Pandemie ist nicht abzusehen.



Zusätzlich belastet der Konflikt zwischen den USA und China den Weltmarkt. Der Handelskonflikt verunsichert Anleger. Zudem ist die Niedrigzins-Politik der Notenbanken verantwortlich dafür, dass mehr Anleger in Gold oder Silber investieren.



Aussichten sprechen für Gold

Frühestens im kommenden Jahr könnte sich die Weltwirtschaft von den Folgen der Pandemie erholen. Experten sehen leichte Anzeichen für eine Erholung der Konjunktur in Europa und den Vereinigten Staaten. Lockerungen bestehender Corona-Regeln in Dänemark und anderen Staaten geben Hoffnung.



Doch selbst wenn es so kommt, wird die Zinswende nicht sofort kommen. Unsicherheit bei Anlegern löst zusätzlich der Wahlkampf in den USA aus. Sollte US-Präsident Donald Trump wiedergewählt werden, bleibt die Politik in den Vereinigten Staaten nicht absehbar. Das sind alles Gründe, die für einen weiteren Anstieg des Gold- und Silberpreises sprechen. Und sie sind eine gute Nachricht für Anleger, die in die Edelmetalle investieren. (18.08.2020/ac/a/m)









