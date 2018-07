Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) Anfang Juni an der mittelfristigen Abwärtstrendlinie gescheitert war, setzte der Wert unter die Unterstützung bei 963 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach einer kurzen Seitwärtsphase sei auch die Haltemarke bei 939 USD durchbrochen und damit eine weitere steile Abwärtsbewegung eingeleitet worden. Diese habe sich insbesondere im gestrigen Handel beschleunigt und den Wert bis an den Support bei 872 USD gedrückt.



Mit dem Bruch der Unterstützung bei 908 USD und des bisherigen Verlaufstiefs bei 894 USD seien bei Palladium frische Verkaufssignale generiert worden. Sollte der Wert nach einer kurzen Erholung auch unter die 872 USD-Marke fallen, würde die Unterstützung bei 830 USD angelaufen. Dort könnte es allerdings zu einer Bodenbildung und einer Trendwende kommen. Derzeit wäre erst die Rückeroberung der 908 USD-Marke bullisch zu werten. In diesem Fall könnte der Wert bis 939 USD klettern. Doch erst über dieser Barriere wäre der Abwärtstrend erfolgreich gestoppt. (20.07.2018/ac/a/m)