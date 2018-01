Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold ist gestern um knapp 1% gefallen und handelt heute Morgen bei 1.325 USD je Feinunze, so die Analysten der Commerzbank.Gemäß Daten des Verbands der europäischen Automobilproduzenten (ACEA) seien in der EU im Dezember 1,09 Mio. Autos neu zugelassen worden, 4,9% weniger als im Vorjahr. Dies sei laut ACEA aber auf einen Kalendereffekt zurückzuführen, da der Dezember 2017 einen Arbeitstag weniger gehabt habe als im Vorjahr. Im Gesamtjahr 2017 seien in der EU 3,4% mehr Autos neu zugelassen worden (15,13 Mio.). Dies sei der vierte Jahresanstieg in Folge und das höchste Niveau seit zehn Jahren gewesen. Bis auf Großbritannien (erster Rückgang seit sechs Jahren) hätten alle wichtigen Autoabsatzmärkte in der EU zu diesem Ergebnis beigetragen.Gestern seien aus den von Bloomberg erfassten Platin-ETFs gut 21 Tsd. Unzen abgeflossen. Allerdings hätten die ETFs am Tag zuvor mit knapp 58 Tsd. Unzen den höchsten Zufluss seit Mai 2014 verzeichnet. Mit 2,54 Mio. Unzen hätten die Bestände ihr höchstes Niveau seit über zwei Jahren erreicht. (18.01.2018/ac/a/m)