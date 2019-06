Xetra-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern für radioaktive Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in drei Segmente: Strahlentherapie, Isotope Products und Radiopharma. Die Eckert & Ziegler Gruppe hat ihren Hauptsitz in Berlin und weltweit Tochterunternehmen und Niederlassungen und gehört mit rund 610 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin. (03.06.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Eckert & Ziegler AG (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) unter die Lupe.Durch den Vormarsch der Präzisionsonkologie, die von großen Pharmaunternehmen forciert werde, stehe Eckert & Ziegler vor einem weiteren Wachstumsschub im Segment Radiopharma. Durch das Cashflow-starke Geschäft und den hohen Barbestand könnten denkbare Zukäufe sogar ohne Fremdmittel gestemmt werden. Die Aktie sei zwar nicht günstig, wegen des starken Gewinnwachstums könnte sich ein Einstieg in der angelaufenen Korrektur trotzdem lohnen.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" bleiben bei der Eckert & Ziegler-Aktie am Ball. (Ausgabe 21 vom 01.06.2019)