Kurzprofil Eckert & Ziegler AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (01.02.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Spezialisten für Strahlen- und Medizintechnik Eckert & Ziegler AG (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) unter die Lupe.Viele Highflyer des Jahres 2021 seien in den letzten Wochen stark unter die Räder gekommen. Dazu gehöre auch unweigerlich die Eckert & Ziegler-Aktie, die sich vom Hoch bei 140 Euro auf 72 Euro in etwa halbiert habe. Trotzdem sei das Papier des Medizintechnikkonzerns mit KGVs von über 30 immer noch nicht spottbillig. Allerdings müsse man dem Berliner Unternehmen die starke Marktposition zugutehalten, was generell einen Aufschlag rechtfertige.Aus technischer Sicht deute sich eine Gegenbewegung an, die den Kurs in Richtung 90 Euro befördern könnte. Das seien vom aktuellen Niveau aus rund 15%, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.02.2022)