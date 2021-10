Xetra-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

108,00 EUR -1,19% (11.10.2021, 14:33)



Tradegate-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

108,00 EUR -1,55% (11.10.2021, 14:33)



ISIN Eckert & Ziegler-Aktie:

DE0005659700



WKN Eckert & Ziegler-Aktie:

565970



Ticker-Symbol Eckert & Ziegler-Aktie:

EUZ



Kurzprofil Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (11.10.2021/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Strahlen- und Medizintechnik Eckert & Ziegler (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) unter die Lupe.Wer hoch steige, könne tief fallen: Nach neuem All-Time-High bei über 140 Euro sei es beim Strahlentechnikspezialisten Eckert & Ziegler zuletzt spürbar abwärts gegangen. Während die Bewertung unverändert ambitioniert sei, lege das Unternehmen mit stetig positivem Newsflow nach.Dazu gehöre der Ende August bekannt gegebene Auslieferungsstart der Technetium-99-Generatoren in Brasilien. Die Experten würden diesem Geschäft viel Potenzial beimessen: So habe Eckert & Ziegler als einziges Unternehmen eine Lizenz für den brasilianischen Markt (Volumen von 100 Mio. Euro jährlich) von der Gesundheitsbehörde erhalten. Zudem müssten die zur Erkennung von medizinischen Anomalien eingesetzten Technetium-99-Generatoren wegen der kurzen Halbwertszeit des radioaktiven Materials regelmäßig ausgetauscht werden. Das sorge für wiederkehrende Erlöse. Bereits im Juli hätten die Berliner ihre Ziele für 2021 erhöht. Die Experten von "Der Anlegerbrief" sind sogar noch ein klein wenig optimistischer und schätzen einen Nettogewinn von 37,0 Mio. Euro bzw. 1,80 Euro je Aktie.Die Aktie sei trotz erhöhter Gewinnaussichten nicht günstig. Die Experten würden einen weiteren positiven Newsflow und anhaltend starkes Ertragswachstum erwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie: