10,495 EUR +68,95% (07.12.2020, 12:48)



7,53 USD +4,15% (04.12.2020, 22:10)



US2774614067



A1W4RC



KODN



KODK



Kurzprofil Eastman Kodak Corp.:



Eastman Kodak Company (ISIN: US2774614067, WKN: A1W4RC, Ticker-Symbol: KODN, NYSE-Symbol: KODK) ist ein globales kommerzielles Druck- und Imagingunternehmen mit Technologien in den Bereichen Materialwissenschaften, digitale Bildgebung, Software und Depositionsprozesse. Das Unternehmen bietet Hardware, Software, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen für Kunden in den Bereichen Grafik, Akzidenzdruck, Verlagswesen, Verpackung, elektronische Displays, Unterhaltungs- und Werbefilme sowie Konsumgüter. Das Unternehmen ist in sieben Segmenten tätig: Drucksysteme, Mikro-3D-Druck und -Verpackung, Software und Lösungen, Konsumgüter und Folien, Enterprise Inkjet-Systeme, Advanced Materials und 3D-Drucktechnologie und Eastman Business Park. (07.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eastman Kodak-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Eastman Kodak (ISIN: US2774614067, WKN: A1W4RC, Ticker-Symbol: KODN, NYSE-Symbol: KODK) unter die Lupe.Mit ordentlichen Quartalszahlen oder einem Management, dem es nach fünf Jahren endlich gelungen sei, neue Geschäftsfelder zu erschließen, habe der aktuelle Kurssprung bei Kodak nichts zu tun. Es sei viel mehr reine Spekulation, auf das was kommen könnte:Im Juli sei die brachliegende Aktie des Foto-Pioniers zu neuem Leben erwacht. Regierungsgelder in Höhe von 765 Millionen Dollar sollten an Kodak fließen, um damit Pharma-Produktionen zu finanzieren. Unter anderem sollten Bestandteile von Hydroxychloroquin, einem Generika, das angeblich als Mittel gegen das Coronavirus eingesetzt werden könne, produziert werden. Der Aktienkurs von Kodak sei von 2,20 Dollar auf 60 Dollar in die Höhe geschossen.Kurze Zeit später - Kommando zurück. Die Bedingungen für das Darlehen seien womöglich nicht erfüllt worden und der Verdacht auf Insiderhandel habe im Raum gestanden. Es seien Ermittlungen der Aufsicht gegen die "U.S. International Development Finance Corp. (DFC)" sowie Untersuchungen des Wertpapieraufsicht SEC gefolgt. Der DFC-Kredit sei auf Eis gelegt worden und die Kodak-Aktie sei eingebrochen.Die Posse rund um Kodak gehe damit in die nächste Runde. Für Anleger bleibt die Eastman Kodak-Aktie aufgrund ihrer politischen Brisanz, den noch ungeklärten Verstrickungen von Angehörigen des US-Präsidenten und den anhaltenden Ermittlungen ein No-Go, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link