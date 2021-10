Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (25.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) für konservative Anleger ein Kauf.Der Energiekonzern E.ON wolle im Ruhrgebiet in einem Pilotprojekt schrittweise ein Verteilnetz für Wasserstoff aufbauen. Abnehmer sollten Unternehmen sein, etwa aus der metallverarbeitenden Industrie oder dem Fahrzeugbau. Die "grün", also CO2-frei hergestellte Chemikalie wolle E.ON dabei über bestehende Erdgasleitungen der Netztochter Westnetz transportieren.Geplant sei, dass ab 2032 insgesamt bis zu 80.000 Tonnen grün hergestellter Wasserstoff sowie Ammoniak als Wasserstoff-Speicherstoff zur Verfügung stünden, wie E.ON am Montag in Essen mitgeteilt habe. Im Ruhrgebiet werde die Nachfrage nach Wasserstoff steigen. Immer mehr Unternehmen wünschten sich kurzfristig Bezugsmöglichkeiten für grünen Wasserstoff, um ihre Prozesse klimafreundlich zu gestalten.Bei dem Projekt unter dem Titel "H2.Ruhr" wolle E.ON mit den Energiekonzernen Enel aus Italien und Iberdrola aus Spanien zusammenarbeiten. So solle die für die Herstellung der Stoffe notwendige Energie "maßgeblich" aus neu gebauten Photovoltaik- und Windkraftanlagen in Italien und Spanien kommen.Das ebenfalls grüne Ammoniak solle in Spanien hergestellt und per Schiff nach Deutschland transportiert werden. Der Import solle voraussichtlich 2024 starten. Je nach Bedarf solle das Ammoniak unmittelbar an Kunden geliefert oder für eine spätere Nutzung zwischengespeichert werden. E.ON wolle untersuchen, inwieweit aus dem Ammoniak im Ruhrgebiet wieder Wasserstoff gewonnen und genutzt werden könne.Die Aktie von E.ON habe in den vergangenen Tagen wieder deutlich zugelegt, am heutigen Montag aber leicht Federn lassen müssen. Am Abend notiere das Papier auf der Handelsplattform Tradegate 0,8 Prozent im Minus bei 10,81 Euro.Für konservative Anleger bleibt E.ON ein Kauf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)