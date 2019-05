XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,456 EUR +0,68% (09.05.2019, 15:41)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,443 EUR +0,07% (09.05.2019, 15:55)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (09.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im anhaltend schwierigen Marktumfeld zeige sich die E.ON-Aktie auch am Donnerstag sehr stabil. Die Nachfrage nach defensiven Werten bleibe in Anbetracht der Sorgen um eine Eskalation des Handelsstreits hoch. Am Montag, 13. Mai, präsentiere der Versorger seine Zahlen. Doch was würden die Experten im Vorfeld raten?Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg würden derzeit 25 Analysten regelmäßig die E.ON-Aktie covern. Zehn davon würden zum Kauf raten, dem stünden lediglich sechs Verkaufsempfehlungen gegenüber. Zudem laute das Votum neunmal "halten". Im Durchschnitt sähen die Experten den fairen Wert bei 10,11 Euro - sieben Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Die Meinungen würden allerdings weit auseinander gehen - auch bei den Experten, die ihre Schätzungen erst kürzlich überarbeitet hätten. So halte Oscar Najar ein Ziel von 11,85 Euro für realistisch. Der Analyst der Banco Santander rage im Lager der Bullen noch heraus. Bei den Bären habe sich zuletzt dagegen Nicholas Ashworth von Morgan Stanley hervorgetan, der der E.ON-Aktie lediglich einen fairen Wert von 8,00 Euro zugestehe."Der Aktionär" bleibe vor den Zahlen und der Hauptversammlung in der kommenden Woche zuversichtlich. Defensive Werte seien ohnehin wieder gefragt. Das könnte den DAX-Titel wieder in Richtung zweistelliger Kurse treiben. Langfristig würden die Aussichten dank des künftigen Fokus auf Netze und Kundendienstleistungen gut bleiben. Anleger geben kein Stück aus der Hand, Stopp: 7,80 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zu der E.ON-Aktie. (Analyse vom 09.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: