Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,734 EUR -1,97% (06.03.2020, 10:39)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (06.03.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).Die außerordentliche Hauptversammlung der Tochter innogy (E.ON-Anteil: 90,0%) habe am 04.03. den von E.ON angestrebten verschmelzungsrechtlichen Squeeze-Out erwartungsgemäß zugestimmt. Die Abfindung für die Minderheitsaktionäre belaufe sich - wie Mitte Januar bekannt gegeben - auf 42,82 Euro je innogy-Aktie in bar. Dies bedeute für E.ON in Summe eine Zahlung von rund 2,38 Mrd. Euro. Die innogy-Minderheitsaktionäre könnten den Unternehmensangaben zufolge noch gegen die Höhe der Abfindung, nicht aber gegen den Squeeze-Out generell, gerichtlich vorgehen. Zudem habe E.ON die Synergien aus der Komplettübernahme von innogy präzisiert, die nun für 2022 mit knapp 740 Mio. Euro beziffert würden und damit in der oberen Hälfte der bisher genannten Spanne (600 bis 800 Mio. Euro) lägen.Für 2024 (erstmals) sehe E.ON das Synergienpotenzial bei rund 780 Mio. Euro. Das Geschäftsmodell von E.ON sei defensiv und damit unterdurchschnittlich von den gestiegenen Konjunkturunsicherheiten (v.a. wegen Covid-19) betroffen. Der Analyst gehe davon aus, dass E.ON die Ziele für das Geschäftsjahr 2019 erfüllt habe. Die größte Herausforderung von E.ON sehe er nach wie vor in der Sanierung der britischen Vertriebsaktivitäten. Der anstehende Kapitalmarkttag (am 25.03.) sollte Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Geschäftsentwicklung abbauen. Die Dividendenrendite (2020e: 4,3%) sei attraktiv.Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die E.ON-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 9,70 auf 11,50 Euro erhöht worden. (Analyse vom 06.03.2020)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:10,758 EUR -2,87% (06.03.2020, 10:24)