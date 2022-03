Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,706 EUR -0,98% (30.03.2022, 17:36)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,672 EUR -0,89% (30.03.2022, 17:23)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (30.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Energieversorger setze bei seinem Engagement zur Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft auch auf externe Kooperationen. Mit Tree Energy Solutions (TES) sei eine strategische Partnerschaft vereinbart worden, hätten die beiden Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt. Ziel sei es, grünen Wasserstoff in großem Umfang nach Deutschland zu importieren. Im Rahmen der Kooperation würden mögliche gemeinsame Vorhaben entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette geprüft.E.ON habe bereits am Vortag eine Partnerschaft mit dem australischen Unternehmen Fortescue Future Industries verkündet, um gemeinsam in großem Stil klimaneutral hergestellten Wasserstoff nach Europa zu bringen. Bis 2030 sollten so bis zu 5 Mio. Tonnen grüner Wasserstoff pro Jahr nach Europa geliefert werden.Das belgische Unternehmen TES wolle in Wilhelmshaven einen Knotenpunkt für grüne Energie entwickeln. Die Anlage solle u.a. ein Anlieferungsterminal und Speicheranlagen umfassen. Ursprünglich sei der Start des Projekts für 2027 geplant gewesen, nun solle es laut TES schon zwei Jahre früher losgehen können. Mittelfristig werde das Terminal dann auch Flüssigerdgas (LNG) aufnehmen können.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link