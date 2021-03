Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,778 EUR -0,16% (22.03.2021, 16:43)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,78 EUR -0,45% (22.03.2021, 16:31)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (22.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Versorgertitel sei nach wie vor nicht aus seiner Lethargie erwacht. Neue Impulse könnte es diesen Mittwoch, 24. März, geben, wenn E.ON die Zahlen für das Jahr 2020 präsentiere. Es sei die erste Bilanz des DAX-Konzerns in der neuen Struktur nach dem Tauschgeschäft mit dem früheren Konkurrenten RWE.Nachdem die Stromnachfrage infolge der Pandemie zunächst zurückgegangen sei, habe sich die Situation im Laufe des Jahres wieder erholt. Deshalb habe E.ON im November auch keinen Grund gesehen, an seinen Jahreszielen erneut etwas zu ändern. Die habe der Versorger bereits zum Halbjahr gesenkt - zuletzt habe sich der Konzern aber auf Kurs gesehen. E.ON gehe für 2020 von einem bereinigten EBIT von 3,6 bis 3,8 Mrd. Euro und einem bereinigten Konzernüberschuss von 1,5 bis 1,7 Mrd. Euro aus.Mit dem bisherigen Jahresverlauf sei das Management im November zufrieden gewesen: Die Folgen der Pandemie hätten begrenzt werden können, "unser Geschäftsmodell hat in der Krise seine hohe Resilienz bewiesen", habe Finanzvorstand Marc Spieker zuletzt erklärt. Daher bestätige der Konzern auch seine Dividendenpolitik: E.ON wolle diese bis zur Ausschüttung für 2022 weiter jährlich um bis zu fünf Prozent anheben.Weil es die erste Jahresbilanz in der neuen Konzernstruktur sei, würden die Essener für das Vorjahr Zahlen auf Pro-Forma-Basis berichten. Sie würden bereits die Änderungen beinhalten, die sich durch den Deal mit RWE und der Zerschlagung Innogys ergeben hätten. Das Tauschgeschäft sei aber zum Teil erst 2020 abgeschlossen worden.Das Chartbild bei der E.ON-Aktie bleibe schwach. Zumindest für konservative Dividendenjäger ist der Titel jedoch interessant, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Der Stoppkurs liege vor den Zahlen unverändert bei 7,00 Euro. (Analyse vom 22.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)