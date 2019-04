XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (25.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Energieversorger E.ON werde zukünftig mit der japanischen Kyuden Mirai Energy zusammenarbeiten. Beide Unternehmen hätten eine entsprechende Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung von Offshore-Windprojekten in Japan unterzeichnet. Kyuden Mirai Energy sei einer der führenden Entwickler des Offshore-Windpark-Projekts Hibiki-nada in Kyushu."Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Technologie mit fest installierten Fundamenten und beginnt mit einer Studie zur gemeinsamen Auswahl eines Projekts für Entwicklung, Bau und Betrieb im Kyushu-Gebiet, der südlichsten Insel Japans", so der DAX-Konzern. Zudem würden die Unternehmen eine Ausweitung der Partnerschaft auf andere Regionen in Japan prüfen. E.ON verfüge bereits in Tokio über eine eigene Niederlassung. Sven Utermöhlen, Chief Operating Officer bei E.ON Climate & Renewables, zeige sich zuversichtlich: "Wir sind der Meinung, dass Kyuden Mirai Energy ein ausgezeichneter Partner für uns ist. Unsere Fähigkeiten ergänzen sich gegenseitig." Weiter Details zu der Kooperation seien nicht veröffentlicht worden.In Deutschland stehe derzeit der Megadeal zwischen E.ON und RWE im Fokus. Nach Abschluss der innogy-Transaktion würden die Erzrivalen nicht mehr in direktem Wettbewerb stehen. E.ON fokussiere sich auf Netze und Dienstleistungen, RWE decke die gesamte Palette der Stromerzeugung ab. Und der Deal gehe noch weiter, RWE werde zum Großaktionär beim Rivalen. Im Zuge des innogy-Deals werde RWE auch einen 16,67-Prozent-Anteil an E.ON übernehmen.Anleger sollten bei der E.ON-Aktie dabei bleiben, sich aber mit einem Stopp bei 7,80 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: