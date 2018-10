Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,453 EUR -1,64% (10.10.2018, 15:22)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (10.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Düsseldorfer Versorger wolle das Zukunftsthema Smart Home künftig gemeinsam mit dem US-Technologieriesen Microsoft angehen. Bereits vor zwei Wochen habe Microsoft die Kooperation bekannt gegeben.Die Kooperation beim Smart Home sei vielversprechend. Grundsätzlich sei E.ON ohnehin gut für die Zukunft gerüstet. Seit Monaten hänge die Aktie jedoch im Seitwärtstrend fest. Die innogy-Übernahme benötige noch Zeit, aktuell würden die Impulse für steigende Kurse fehlen. Neueinsteiger sollten deshalb derzeit auf dynamischere Werte setzen. Wer investiert sei, setze den Stopp bei 7,80 Euro, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,463 EUR -1,60% (10.10.2018, 15:08)