Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,12 EUR +0,40% (18.06.2021, 10:44)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,118 EUR +0,16% (18.06.2021, 10:30)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (18.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Eine schlechte Nachricht gebe es am Freitag für Energiekonzern. Ein Medienbericht über möglicherweise sinkende Renditen für die Strom- und Gasnetze drücke auf die Stimmung. Das würde die Marge des Versorgers belasten. Die E.ON-Aktie zeige sich nach anfänglichen Verlusten aber unbeeindruckt und kämpfe weiter mit der gerade psychologisch wichtigen 10-Euro-Marke.Der von der Bundesnetzagentur zugebilligte Eigenkapitalzins solle künftig statt 6,9 nur noch 4,59 Prozent betragen, melde das "Handelsblatt" unter Berufung auf ein Schreiben von Bundesnetzagentur-Präsident Joachim Homann. Der Eigenkapitalzins setze sich aus einem Basiszinssatz und einem Wagniszuschlag zusammen. Noch solle zwar keine endgültige Entscheidung gefallen sein. Luft nach oben gebe es bei dem aktuellen Wert aber kaum.E.ON selbst halte die Einschnitte für ungerechtfertigt. "Wenn wir die Energiewende schaffen und dabei Schlüsselindustrien in Deutschland halten oder sogar neue ansiedeln möchten, ist auch der Netzausbau ein wichtiger Faktor", so E.ON-Vorstand Thomas König zum Handelsblatt. Es gelte nun, "unsere Netze vorausschauend auszubauen". Langfristig hätte es volkswirtschaftlich fatale Folgen, wenn notwendige Investitionen ausgeblieben seien, habe König gesagt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link