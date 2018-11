XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (08.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Es bleibt ein harter Kampf. Auch am Donnerstag notiere der DAX-Titel weiterhin im Bereich von 8,70 Euro. Im Vorfeld der Quartalszahlen am kommenden Mittwoch, den 14. November, würden weiter die nötigen Impulse fehlen, um einen klaren Trend vorzugeben. Doch die Bewertung sei attraktiv und lässt noch Luft nach oben.Für 2019 betrage das KGV 13. Das KUV liege sogar bei lediglich 0,5. Damit sei der Versorgertitel zwar in etwa so hoch bewertet wie im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Jedoch gelte zu bedenken, dass sich die Situation inzwischen deutlich verbessert habe. Die Risiken aus dem Atomausstieg seien beigelegt, durch den Megadeal mit RWE mache das staatlich garantierte und lukrative Netzgeschäft künftig den Löwenanteil der Gewinne aus und die Bilanzsituation habe sich merklich entspannt.Für Konservative sei der Versorgertitel deshalb langfristig unverändert eine gute Wahl. Sichere Gewinne mit den Netzen und Potenzial im Geschäft mit den Kundendienstleistungen seien eine attraktive Mischung. Dank intelligenter Netze und Smart Metern oder auch der Elektromobilität gebe es zudem reichlich Zukunftsfantasie. Hervorzuheben sei auch eine Dividendenrendite von 5,3 Prozent.Langfristig bleibt die E.ON-Aktie ein Kauf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: