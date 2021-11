Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (23.11.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Anlässlich des heute stattfindenden Kapitalmarkttages habe E.ON neue mittelfristige Unternehmensziele veröffentlicht. Bis 2026 plane man EUR 27 Mrd. in die Kerngeschäftsfelder Netze und Endkundenlösungen zu investieren. Gleichzeitig sollten EUR 2 bis 4 Mrd. über Anlagen- und Anteilsverkäufe erlöst werden und etwa EUR 500 Mio. an laufenden Kosten im Jahr eingespart werden.Das bereinigte Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) des Kerngeschäfts solle in fünf Jahre auf EUR 7,8 Mrd. ansteigen, was einer jährlichen Wachstumsrate von ca. 4% entspreche. Als Vergleich: Für dieses Jahr gehe E.ON von einem bereinigten Kerngeschäfts-EBITDA von EUR 6,3 bis EUR 6,5 Mrd. aus. Die Dividende für 2021 sei mit EUR 0,49 bestätigt worden, was den Markterwartungen entspreche, und solle in den nächsten Jahren um bis zu 5% pro Jahr steigen.Die neuen Ergebnisziele lägen auf den ersten Blick im Rahmen der Markterwartungen, sollten aber für gedämpften Enthusiasmus sorgen. Dies liege an der offenbar niedrigeren Rentabilität der dringend notwendigen Ausgaben für Infrastruktur und Digitalisierung. Das möge den sich nur langsam verändernden Bedingungen, insbesondere der Regulierung, und den noch wenig sichtbaren Ertragsmöglichkeiten aus digitalisierten Netzen geschuldet sein. Die geplanten Einsparungseffekte würden das organische Wachstum ohne sie mit 2,6% pro Jahr etwas mager aussehen lassen. Es sei allerdings auch nicht auszuschließen, dass sich E.ON die Latte einfach nur niedrig gelegt habe.Unsere letzte Empfehlung für die Aktie von E.ON lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der RBI. (Analyse vom 23.11.2021)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.