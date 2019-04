Börsenplätze E.ON-Aktie:



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (12.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die E.ON-Aktie kämpfe auch am Freitag weiter mit der 10-Euro-Marke. Neue Impulse könnte eine Milliardenzahlung der Bundesregierung bringen. Denn bekomme der schwedische Versorger Vattenfall mit einer Klage gegen den Bund Recht, profitiere auch E.ON. Die Summe, die dem DAX-Konzern dabei winke, werde immer größer.Vattenfall klage vor dem Internationalen Schiedsgericht der Weltbank (ICSID) wegen des deutschen Atomausstiegs. Die Forderung belaufe sich inzwischen inklusive Prozesszinsen auf rund 6,1 Milliarden Euro, wie die Bundesregierung auf Anfrage im Bundestag mitgeteilt habe.Der Weg vor das ICSID stehe nur ausländischen Unternehmen offen. Dennoch würde auch E.ON profitieren, wenn die Klage Erfolg habe. Hintergrund: die 50-Prozent-Beteiligung am Atomkraftwerk Krümmel. E.ON würde demnach einschließlich Prozesszinsen 2,64 Milliarden Euro an Entschädigung bekommen.Noch sei aber offen, wie das Verfahren vor dem Schiedsgericht ausgehe. Bereits seit fast sieben Jahren laufe der Vattenfall-Prozess. Der Konzern wolle eine "faire Kompensation" für den entstandenen finanziellen Schaden durch die Schließung der Atomkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel.Für E.ON wäre die Milliardenzahlung ein willkommener Geldregen. Der Versorger könnte seine Bilanz weiter aufbessern. Zudem wäre für die Dividendenkontinuität mehr Cash willkommen. Auch operativ würden dank der anstehenden Fusion mit innogy die Aussichten stimmen.Für konservative Anleger bleibt die E.ON-Aktie ein klarer Kauf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link