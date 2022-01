Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,074 EUR +1,24% (13.01.2022, 15:45)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,084 EUR +1,55% (13.01.2022, 15:33)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (13.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern baue sein Geschäft mit sauberer Energie und der Dekarbonisierung aus. Dazu steige E.ON beim norwegischen Anbieter Horisont Energi (ISIN: NO0010917339, WKN: A2QNES) ein. Die Anleger in Norwegen würden euphorisch reagieren, der Hot Stock springe rund 35 Prozent nach oben. Auch die E.ON-Aktie klettere wieder über die 12-Euro-Marke.Beide Unternehmen möchten bei der Entwicklung eines "europaweiten Dienstleistungsangebots für die Abscheidung, den Transport und die Speicherung von Kohlendioxid (CCS)" sowie der Produktion von sauberem Wasserstoff und Ammoniak kooperieren, wie sie am Mittwochabend bekannt gegeben hätten. E.ON werde dazu auch 25 Prozent an Horisont Energi erwerben. Die Privatplatzierung solle bis Ende Januar 2022 abgeschlossen sein. Hintergrund des Zusammengehens sei der angestrebte Wandel zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft in Europa.Der Ausbau des grünen Geschäfts von E.ON sei positiv zu werten. Die Auswirkungen des Deals sollten aber kurzfristig begrenzt sein. An der Einschätzung ändere sich deshalb nichts.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link