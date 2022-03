Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (29.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Energieversorger E.ON und das australische Unternehmen Fortescue Future Industries (FFI) würden in großem Stil klimaneutral hergestellten Wasserstoff nach Europa bringen wollen. Die Unternehmen würden gemeinsam Wege entwickeln wollen, um bis 2030 bis zu fünf Millionen Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr nach Europa zu liefern.Darüber sei eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) unterzeichnet worden, hätten die Firmen am Dienstag in Berlin mitgeteilt. Als Nächstes seien jetzt Machbarkeitsstudien geplant. FFI gehöre zum australischen Bergbaukonzern Fortescue Metals Group.Fünf Millionen Tonnen Wasserstoff hätten einen Energiegehalt von 167 Terawattstunden. Zum Vergleich: Die Nationale Wasserstoffstrategie sei 2020 davon ausgegangen, dass jährlich in Deutschland Wasserstoff im Umfang von rund 55 Terawattstunden genutzt werde.Nach Angaben von E.ON-Vertriebsvorstand Patrick Lammers solle der erste Wasserstoff 2024 geliefert werden. E.ON wolle das Gas für mittelständische Unternehmen vor allem in Deutschland und in den Niederlanden verfügbar machen. Im Blick habe E.ON dabei Tausende Firmen. Der Wasserstoff solle über E.ON-Verteilnetze in Deutschland und anderen europäischen Ländern zu den Kunden kommen und zunächst Erdgas beigemischt werden. "Die Partner werden in Zusammenarbeit mit ihren Regierungen erarbeiten, wie die Versorgung so schnell wie möglich aufgenommen werden kann", habe es in einer Mitteilung geheißen.E.ON sei nicht das einzige Unternehmen, das Wasserstoff von FFI nutzen wolle. Mitte Januar hätten der Leverkusener Chemiekonzern Covestro und FFI ihre Absicht veröffentlicht, zusammenzuarbeiten. Die Rede sei damals von bis zu 100.000 Tonnen grünem Wasserstoff und Wasserstoffverbindungen wie etwa Ammoniak pro Jahr gewesen.E.ON erkenne die Zeichen der Zeit und verliere den Megatrend Wasserstoff nicht aus den Augen. Das unterstreiche der Deal mit dem australischen Unternehmen, den das DAX-Unternehmen eingefädelt habe.Die Aktie bleibt - auch aus Dividenden-Gesichtspunkten - für konservativ ausgerichtete Anleger ein attraktives Investment, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.03.2022)