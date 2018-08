Börsenplätze E.ON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,40 EUR -2,89% (08.08.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,415 EUR -3,14% (08.08.2018, 18:18)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (08.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Aktienanalyst Erkan Aycicek von der LBBW:Erkan Aycicek, Investmentanalyst der LBBW, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Energieversorgers E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).Das bereinigte Konzern-EBIT habe mit 1,94 Mrd. EUR 9,9% über dem Vorjahresniveau gelegen. Begünstigt worden sei diese erfreuliche Entwicklung insbesondere durch das gute Kundenlösungsgeschäft (+37 Mio. EUR) und Erneuerbare Energien (+29 Mio. EUR). Dagegen hätten die Energienetze einen Ergebnisrückgang ggü. Vorjahr um 17 Mio. EUR verzeichnet. Dass dieser Rückgang nicht höher ausgefallen sei, beruhe auf einem Sondereffekt, den die Analysten mit etwa 35 Mio. EUR beziffern würden. Der nachhaltige Konzernüberschuss habe sich ggü. Vorjahr um 19,4% auf 1,05 Mrd. EUR verbessert.Die Nettoverschuldung sei auf 15,9 Mrd. EUR ggü. Jahresende 2017 mit 19,2 Mrd. EUR gesunken. Diese Entwicklung sei insbesondere auf den Verkaufserlös aus der Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01)-Beteiligung zurückzuführen. Der Leverage sei nach den Berechnungen der Analysten von 3,9x auf 3,2x (LTM) gesunken. Somit unterschreite E.ON das Net Debt/EBITDA-Ziel von 4,0x.In H1 sei der operative Cash Flow ggü. Vorjahr um 70,9% auf 1,42 Mrd. EUR gesunken. Wesentlicher Faktor für diese Entwicklung sei die im Juni 2017 erstattete Kernbrennstoffsteuer von 2,85 Mrd. EUR gewesen. Trotz dieser Schwäche habe E.ON einen FCF von 454 Mio. EUR (Vj: 4,1 Mrd. EUR) in H1 generieren können.E.ON plane ein Konzern-EBIT von 2,8 bis 3,0 Mrd. EUR sowie ein nachhaltiges Nettoergebnis von 1,3 bis 1,5 Mrd. EUR. Auf Basis der veröffentlichten H1-Zahlen müsste E.ON in H2/18 ein EBIT von nur 0,86 bis 1,06 Mrd. EUR (H2/17: 1,3 Mrd. EUR) generieren, um das Jahres-EBIT zu erreichen und würde sich somit operativ schwächer entwickeln als im Vorjahr. E.ON habe diese Einschätzung in der Telefonkonferenz damit begründet, dass das zweite Halbjahr 2017 durch Sondereffekte positiv beeinflusst worden sei.Erkan Aycicek, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein "kaufen"-Rating für die E.ON-Aktie. Der Aktienkurs sei in hohem Maße von regulatorischen Risiken sowie Großhandelspreisen für Strom abhängig. (Analyse vom 08.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link